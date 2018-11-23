Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Ральф против интернета» (6+)

Режиссер: Фил Джонстон, Рич Мур

На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

«Три лица» (18+)

Фото: Иноекино

Режиссер: Джафар Панахи, в ролях: Джафар Панахи, Бехназ Джафари, Маржие Резаэй, Маэде Эртегаэй, Наргес Деларам

Знаменитая иранская актриса Бехназ Джафари получает видео, в котором молодая девушка обвиняет звезду в том, что та игнорирует ее просьбы о помощи. Незнакомка жалуется, что семья запрещает ей учиться в Тегеранском театральном университете, из-за чего она решает покончить с собой. Видео обрывается, и дальнейшая судьба девушки остается неизвестной. Бехназ бросает съемки и вместе с режиссером Джафаром Панахи едет в высокогорную деревушку, чтобы выяснить, что произошло.

«Подбросы» (18+)

Фото: Русский Репортаж

Режиссер: Иван И. Твердовский, в ролях: Александра Урсуляк, Максим Виторган, Наталья Павленкова, Денис Власенко, Вильма Кутавичюте и др.

Брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву. Она окружает Дениса заботой, вниманием и вводит юношу в загадочную среду столичных мошенников и коррупционеров. Ради материнской любви доверчивый паренек готов стать участником рискованной авантюры «сильных мира сего».

«Жена» (18+)

Фото: ПРОвзгляд

Режиссер: Бьерн Рунге, в ролях: Гленн Клоуз, Джонатан Прайс, Кристиан Слэйтер, Макс Айронс, Элизабет МакГоверн, Гарри Ллойд, Моргана Полански, Майкл Бенц и др.

В течение 40 лет Джоан Кастельман приносила в жертву свой талант, мечты и амбиции, чтобы фигура ее харизматичного супруга Джо, успешного нью-йоркского литератора, блистала более ярко. Но в вечер перед вручением долгожданной Нобелевской премии Джоан решает раскрыть секреты мужа.

«Вдовы» (18+)

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Режиссер: Стив МакКуин, в ролях: Виола Дэвис, Лиам Нисон, Джон Бернтал, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, Кэрри Кун, Роберт Дювалл, Колин Фаррелл и др.

История о женах грабителей, погибших при неудачном налете. Новоиспеченные вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей.

«Апгрейд» (16+)

Фото: Экспонента

Режиссер: Ли Уоннелл, в ролях: Логан Маршалл-Грин, Мелани Валльехо, Харрисон Гилбертсон, Ричард Коуторн, Линда Кроппер, Сачин Джоаб и др.

В недалеком будущем технологии стали контролировать все процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей теряет в результате нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибермозгом и сверхчеловеческими способностями.

«Вечерняя школа» (16+)

Фото: UPI

Режиссер: Малкольм Д. Ли, в ролях: Кевин Харт, Тиффани Хэддиш, Мэри Линн Райскаб, Кит Дэвид, Таран Киллэм, Мэгалин Эчиканвоке, Энн Уинтерс, Романи Малко, Бен Шварц

У Тедди нет образования, девушка ушла, и он работает в костюме курицы возле стрип-клуба. У него есть последний шанс начать всё заново — вернуться за школьную парту и получить аттестат. Но правда ли учиться никогда не поздно?

Благотворительный лекторий «Простые вещи» (16+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В рамках благотворительного проекта «Простые вещи» состоится public talk «О стиле, эпатаже и смыслах: в жизни и творчестве» с Дарьей Мороз. Собеседником актрисы выступит теле- и радиоведущая Тутта Ларсен. Гостям вечера предлагается принести с собой книги, афиши и хорошее настроение. Запланированы автограф-сессия, диалог с залом и чаепитие. Собранные средства пойдут в детский хоспис «Дом с маяком».

23 ноября, 20.00, Конгресс-холл Azimut Отель Олимпик

Международный большой детский фестиваль (0+)

Фото: Каропрокат

В рамках фестиваля состоятся показы детских фильмов. «Сокровища Ермака» расскажут о приключениях 11-летнего пермского школьника Кости, лента «Первые» — о подвиге и любви супругов Прончищевых, полярных исследователей Арктики, «Озеро героев» — о противостоянии юных экологов против строительной корпорации, а мультфильм «Чудо-Юдо» — о государстве Царя Еремея. Посмотреть картины можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

23 ноября, 10.00, кинотеатр «Иллюзион» — «Сокровища Ермака» (6+)

23 ноября, 16.00, ДК г. Электрогорска; 25 ноября, 12.00, ДК «Мечта» рабочего поселка Селятино — «Озеро героев» (6+)

24 ноября, 11.00, Молодежный культурно-досуговый центр г. Реутова — «Первые» (12+)

24 ноября, 15.40, кинотеатр «Иллюзион»; 25 ноября, 17.00, Центр культурного развития «Юбилейный» г. Дрезна — «Чудо-Юдо» (6+)

«Чайка» (12+)

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

МАМТ возобновляет показы балета Джона Ноймайера по одноименной пьесе Антона Чехова. В перечисленные драматургом составляющие — «комедия, три женские роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро), много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви» — хореограф-постановщик внес изменения. Ноймайер уложил зрелище в два акта, литературу заменил балетом. Аркадина стала прима-балериной, Тригорин — балетмейстером-академистом, Треплев — хореографом-новатором, Нина — начинающей танцовщицей. Что касается любви, то ее в балете уже не пять, а сто пять пудов — целая вереница дуэтов, точно отражающих чеховское «Все любят и все нелюбимы».

23 ноября, 19.00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Честный аферист» (16+)

Фото: пресс-служба Театра Наций

Режиссер Искандэр Сакаев взял за основу постановки легендарную одноименную пьесу Вальтера Газенклевера, чем во многом предопределил эстетику, в которой должны существовать актеры. С одной стороны, это кабаре, популярные в Германии в 1930-е годы, с другой — за юмором и легкостью скрывается предчувствие фашистской диктатуры, Второй мировой войны, слома и раскола общества. В развлекательной оболочке — серьезный разговор о вечных проблемах взаимоотношений человека с окружающей действительностью.

23 ноября, 20.00, Театр Наций, Малая сцена

«Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» (18+)

Фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»/Андрей Безукладников

Режиссер и композитор Хайнер Геббельс создал спектакль, в котором артист, звук, свет и пиротехнические эффекты работают наравне — как партнеры и соавторы того, что возникает на сцене. Вспышки огня и фрагменты записных книжек великих мыслителей иллюстрируют внутренний мир ученого, путь его озарений, моменты его отчаянья. Постановочная группа уходит от традиционной драмы в мир, где механизмы, огонь и электричество, шумы и мелодии рассказывают свои истории наравне с человеком.

23 ноября, 20.00, Электротеатр «Станиславский»

«Римская комедия» (16+)

Фото: пресс-служба театра им. Моссовета/Серге Петров

Пьесу классика отечественной литературы Леонида Зорина, написанную 50 лет назад, поставил режиссер Павел Хомский. В центре спектакля — противостояние римского поэта-сатирика Диона и коварного римского императора Домициана, окружившего себя подобострастными конформистами и лизоблюдами. В главных ролях — Виктор Сухоруков, Сергей Виноградов и Ольга Остроумова.

24 ноября, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета

«Дама с камелиями» (18+)

Фото: пресс-служба Театра имени А.С. Пушкина

Хореограф и режиссер Сергей Землянский поставил знаменитую историю куртизанки Маргариты Готье. Созданный Александром Дюма-сыном образ обреченной красоты, порочной и в то же время невинной, Землянский воплотил в пластике. В спектакле жест и музыка существуют на правах слова, а движение тела становится движением души. Для постановки созданы изысканные декорации и костюмы, стилизованные под середину XIX века, а в качестве музыкального сопровождения использованы фрагменты из «Травиаты» Джузеппе Верди.

24 ноября, 19.00, Театр имени А.С. Пушкина

«Тополя» (12+)

Фото: fomenko.theatre.ru/Сергей Петров

Юрий Буторин и Владимир Топцов поставили и сыграли главные роли в спектакле «Тополя» по одноименному рассказу Александра Вампилова. Произведение ожило на подмостках в сложном для театра жанре — «спектакль-кинофильм». Актерская игра на сцене плавно перетекает в экранную, а события жизни героев — из настоящего в прошлое.

25 ноября, 19.00, «Мастерская Петра Фоменко», Старая сцена

«Калека с Инишмана» (18+)

Фото: пресс-служба Театра на Таганке

Режиссер Сергей Федотов поставил трагикомедию Мартина Макдонаха об ирландском пареньке, приглашенном на съемки в Голливуд. Из богом забытой деревни на берегу океана — прямиком в мир грез. В это не могут поверить его друзья и соседи, но жизнь заставляет их по-новому отнестись к трогательному и обаятельному калеке Билли.

25 ноября, 19.00, Театр на Таганке

«Давид Бурлюк. Слово мне!» (0+)

Фото: ИЗВСТИЯ/Алексей Агарышев

Выставка Давида Бурлюка включает более 50 работ художника из 12 государственных музеев и 10 частных коллекций. Экспозиция призвана показать многогранность художника, раскрыть его не только как «отца русского футуризма», но и как лирика, колориста-импрессиониста и поэта.

До 27 января 2019 года, Музей русского импрессионизма

«Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты» (0+)

Фото: пресс-служба музея «Гараж»

Завершает свою работу выставка из междисциплинарного международного проекта bauhaus imaginista, прослеживающего, как идеи Баухауса развивались в различных культурно-политических контекстах: российском, чилийском, мексиканском, индийском, китайском, нигерийском, североамериканском, израильском и палестинском. Экспозиция посвящена комплексным связям между Баухаусом и СССР, рассмотренным сквозь призму деятельности бывших преподавателей и его учеников в Москве. В материалах выставки представлены фотографии, письма, коллажи, вырезки, личные записи, схемы, манифесты, архитектурные наброски и планы.

До 30 ноября, музей «Гараж»

«Неожиданный Малевич. Из архива А.А. Лепорской, подаренного Русскому музею» (0+)

Фото: пресс-служба Русского музея/Татьяна Баркова

Выставка представляет архив ученицы супрематиста Анны Лепорской. Недавно это собрание было принято музеем в дар, и это первая его широкая демонстрация. Экспозиция 117 рисунков и автографов автора «Черного квадрата» открылась в рамках Международного культурного форума, и это символично: и потому, что Казимир Малевич остается одной из ключевых фигур мирового художественного процесса, и потому, что само обретение этого уникального дара — событие с большой буквы.

До 14 января, Русский музей, Михайловский замок