«Писать примитивную музыку — тоже талант»
Группа «Несчастный случай» празднует 35-летие. Всю осень коллектив ездил с гастролями по городам России, а 25 ноября завершит тур финальным концертом в Москве. В преддверии выступления «Известия» встретились с лидером и основателем коллектива Алексеем Кортневым.
— Что вы с командой приготовили для своих поклонников к юбилейному вечеру в Москве?
— Сценарий юбилейного концерта мы написали частично в стихах, частично в прозе, смонтировали кучу видео из наших документальных съемок за 35 лет жизни группы. Музыкальную программу составили из наиболее значимых песен, написанных за все эти годы. Две трети из них — популярные и довольно известные, и еще треть — это песни, которые стали очень важными и переломными для нас самих. Да, публика знает их хуже, но в свое время именно они открыли для нас новый подход к музыке.
— А как же ваши фирменные препирания и сценические ссоры с Валдисом Пельшем? Или на праздничном концерте обойдется без них?
— Без них никак — это наше любимое занятие. Мы с Валдисом всегда разыгрываем комический диалог трагика и резонера, которые все время находятся в легком конфликте. Мы придумали эту фишку еще в 1980-е годы, когда только начинали свою сценическую жизнь. Валдис говорил с акцентом, изображая латыша, не понимающего каких-то реалий нашей жизни. И хотя сейчас Валдис уже говорит «бэз акцэнта» (это бы выглядело несколько странным, учитывая его многолетнюю карьеру телеведущего в России), мы всё равно сохраняем эту составляющую наших выступлений. Играть комический конфликт всегда намного интереснее, чем слащавое единодушие.
Основатели группы «Несчастный случай» Валдис Пельш и Алексей Кортнев во время пресс-конференции, посвященной 35-летию рок-группы
— Вы с Валдисом создавали «Несчастный случай», будучи еще совсем мальчишками. Вы тогда предполагали, что группа будет иметь столь долгий успех у зрителей?
— Конечно, не предполагали — ни он, ни я. Я вообще никогда не заглядывал в будущее. Мне просто хотелось все время заниматься этим делом. Уверен, то же самое чувствовали и Валдис, и Сережа Чекрыжов, и Паша Мордюков — основатели группы. Когда мы были детьми, нам хотелось сочинять музыку каждый день. Сейчас уже хочется раз в месяц. Но это вполне естественно.
Знаете, нами ведь написано и спето огромное количество самых разных песен. Тем не менее, когда я общаюсь с классиками жанра, типа Юлия Черсановича Кима или БГ, мне до сих пор временами кажется, что я нахожусь не на своем месте, что я по-прежнему мальчик, который вдруг попал в компанию великих мастеров. Причем — совершенно незаслуженно, а просто так, случайно… Как будто кто-то щелкнул пальцами где-то на небесах, и я вдруг оказался в таком синклите потрясающих людей.
— Меня, кстати, всегда удивляет скромность и неуверенность, с которой вы говорите о своем творчестве. В интервью вы однажды заявили: «Вокруг меня много людей, которые талантливее, чем я. Просто я лучше умею продавать свои песни».
— Я бы сказал, что нахожусь где-то в середине этой лестницы. Есть, например, люди гораздо более бездарные, чем я, но умеющие продавать гораздо лучше. У таких крайне мало музыкальных мыслей, зато коммерческого и пиар-таланта — от земли до небес. Чем хитрее и неординарнее написано произведение, тем больше проблем с его распространением. Потому что приучить людей потреблять сложный продукт очень нелегко. А чем примитивнее написано, тем проще.
Но писать примитивную музыку — это тоже дар. Великий композитор Владимир Шаинский написал самые элементарные мелодии, которые только можно себе представить. Но никто из нас так не напишет никогда. Это действительно великий талант. С другой стороны, есть мелодии Микаэла Таривердиева. Их сходу даже не споешь, но они стали народными: «Со мною вот что происходит» или «Где-то далеко идут грибные дожди». Это очень сложная музыка, мелодика и ритмика. Вот, пожалуй, два полюса.
Алексей Кортнев на праздновании 81-летия Центрального Дома актера имени А. А. Яблочкиной
— Ваши коллеги по сцене всё чаще говорят о том, что музыка движется в сторону упрощения. С чем это связано?
— В этом нет катастрофы, и упрощение музыки — это еще не деградация. Есть естественная смена жанров, и в этом направлении действительно происходит нечто революционное. Российская музыка сегодня — это почти исключительно хип-хоп и рэп. За блистательными родоначальниками русского рэпа — такими как Баста, Noize MС и еще некоторыми ребятами (некоторых я просто не знаю в силу того, что не очень разбираюсь в этом жанре), приходят последователи, которые развивают и улучшают эту музыку. Да, кто-то из них ее примитивизирует, кто-то, наоборот, выводит на новый уровень. Но зато там постоянно какая-то движуха.
А эстрада, как и рок-н-ролл, — давно мертвые и окоченевшие жанры, неизбежно утрачивающие способность развиваться дальше. Хотя эстрада еще продержится подольше, потому что это «комбикорм», который подходит почти любому человеку, очень недорог в производстве и хорошо сбывается.
Впечатление, что вокруг сплошная халтура, складывается, потому что появляется всё больше и больше каналов сбыта. В день надо сбыть где-то тысячу новых мелодий. Я могу преувеличивать, хотя, если говорить о планетарном масштабе, даже больше тысячи. В 1970–1980-е годы существовало всего несколько радиостанций и хиленькое-хиленькое телевидение. Великой группе уровня Pink Floyd было достаточно записать один альбом в пять лет, и этим кормилось все радио и все ТВ-каналы, музыка приобреталась на пластинках за большие деньги, люди ходили на концерты... А сколько сейчас в одном московском радиоэфире FM-станций? 60? 70? Все они все вещают по 24 часа в сутки, и все хотят нового контента. Вполне естественно, что композиторы и продюсеры штампуют музыку, чтобы удовлетворить спрос. Никто не парится, потому что за это они получают деньги, славу и премии.
Есть десятки авторов, которые работают блистательно — очень тонко и точно. Те, кто действительно интересуется музыкой, этих авторов прекрасно знают. Просто они теряются в огромном количестве другой музыки, вот и всё.
Ведущие актриса Марина Дровосекова и певец Алексей Кортнев на XXVII церемонии награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот» в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова
— У «Несчастного случая» были переломные моменты, когда вы понимали, что в избранном вами музыкальном направлении группа больше не сможет существовать?
— Конечно, за такую длинную историю невозможно избежать кризисов. Нас спасала частичная перемена рода деятельности, корректировка вектора. В какой-то момент мы снова занялись театром. Мы ведь родились в студенческом театре МГУ и долго там работали: писали и ставили спектакли, делали музыку для других постановок. Потом отделились, как-то сами болтались лет 15… Когда поняли, что в отрыве от театра теряем ориентиры, мы вернулись. Объединились с «Квартетом И», сделали вместе «День радио», «День выборов», недавно поставили «Письма и песни мужчин среднего возраста», а сейчас готовимся к новому большому театральному проекту, который будет называться «В городе Лжедмитрове». Мы выпустим его в марте следующего года на сцене ДК имени Зуева.
— Кто сыграет в новом спектакле?
— Небольшие, но важные драматические роли будут играть почти все музыканты «Несчастного случая». Моего антагониста и главного негодяя сыграет мой старинный друг Сережа Белоголовцев. Есть и одна женская роль. В первом составе ее исполнит моя подруга Кристина Бабушкина из МХТ им. А.П. Чехова. Театр — дело семейственное. Поэтому я пригласил в этот проект своих любимых друзей.
Алексей Кортнев и его жена, тренер сборной России по художественной гимнастике Амина Зарипова на премьере фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»
— Тогда где же ваша подружка Нонна Гришаева?
— У сожалению, Нонна Гришаева совсем не подходит для этой роли — не ее типаж. Дело только в этом.
— Вы говорили, что, когда переживали кризис среднего возраста, начали писать совсем иные по содержанию песни. Одиночество и депрессия — более плодотворная среда для творчества?
— Для меня — точно нет. Наоборот, самым плодотворным является состояние умиротворения, когда меня не гложут душевные и бытовые неурядицы и проблемы. Стихосложение и написание песен для меня — скрупулезный процесс, когда я должен целиком сосредоточиться на работе. Рецепт вдохновения, я думаю, прост: нужно что-то очень ярко переживать. Например, ссориться, а потом мириться. А уже когда помирился, что-то там сочинять. Иначе получается не очень.
— Случается, что вы сами провоцируете эмоциональные всплески в угоду творчеству?
— Никогда, это не мой случай. Я считаю, что человеческие отношения драгоценнее, чем любое творчество, во много раз. Не стоит подвергать испытаниям отношения ради написания пусть даже выдающейся песни уровня «В лесу родилась елочка» (смеется).
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, актёр Камиль Ларин, телеведущий Валдис Пельш, актёры Александр Демидов и Леонид Барац (слева направо) выступают на юбилейном концерте «Два по 50» в Крокус Сити Холл в Москве. 2016 год
— Какие темы беспокоят вас как автора песен сейчас?
— По тем вопросам, которые меня сейчас действительно волнуют, я высказался, написав «Лжедмитров». В целом же меня, как человека социального, очень волнует происходящее с моими друзьями, моим народом и моей страной, со всем миром. Об этом я и пишу. Еще меня интересуют мои отношения с собственными детьми и любовь к ближним своим. Но для того, чтобы сочинить об этом песни, я еще не созрел. Мне нужно немного успокоиться, чтобы суметь написать действительно интересно о взаимоотношениях внутри семьи. Мне кажется, для этого человек должен перейти 60–70-летний рубеж. А я пока еще от него далеко.
— В одном из интервью вы рассуждали о том, что женщины стали очень самостоятельными, даже эмансипированными. У вас подрастает дочь. Какие ценности вы ей прививаете?
— Я не хочу, чтобы Аксиния была карьеристкой. Я вообще не люблю карьеристов. Но если у дочери служба будет складываться успешно, я не буду против. Моя любимая жена Амина (Амина Зарипова — неоднократная чемпионка мира по гимнастике, тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун. — «Известия») не делает ровным счетом ничего, чтобы строить карьеру. Просто занимается своим делом талантливо, ее воспитанники побеждают, за счет чего ей и удаются какие-то шаги по этой лестнице. При этом она никого не расталкивает локтями.
То же самое я могу сказать о себе и своих товарищах. «Несчастный случай» никогда не делал никакой карьеры. Но мы уже 35 лет существуем на сцене, а последние 20 из них зарабатываем практически только творчеством — музыкой, участием в рекламе и различных шоу, постановкой спектаклей... Мы независимы, у нас никогда не было внешнего продюсирования, никто не говорил мне: «Вот так сочинять хорошо, а так плохо». Но это происходит не потому, что мы строим карьеру, а потому что мы с полной отдачей занимаемся своим делом. Я бы хотел, чтобы мои дети пошли по такой же дороге. Но — более прагматично.
Алексей Кортнев выступает на V юбилейном «Звездном вечере» в киноклубе «Эльдар»
— Вы не раз говорили, что ваше поколение пошло не по тому пути, что-то потеряло на пути к сегодняшнему дню. Каких ошибок не должно повторить новое поколение?
— Я бы рекомендовал тем, кто входит в активный возраст, избежать прекраснодушия. Развалился Советский Союз, рухнул режим, который я не любил. Я жил, понимая, что «Карфаген должен быть разрушен». Но каким образом и как скоро, я понятия не имел. Когда этот «Карфаген» рухнул, моим сверстникам, плюс-минус 5–10 лет, показалось, что сейчас все будет хорошо, что все проблемы решены. Да, были какие-то временные экономические трудности, но зато весь мир с нами — мы на коне, сейчас всё построим, шапками закидаем, костер затопчем!
Выяснилось, что ничего подобного. Мы столкнулись с новым кругом проблем, ничуть не менее, а может быть, даже более серьезными, чем были. И мир нас хочет поддерживать только так, чтобы это было ему выгодно, и внутри страны мы все не стали ангелами, после того как сбросили ярмо пропаганды. Страсть к доносительству развилась вновь — фантастическая, как при Берии и Ежове. Чуть только кто-то оступился, как на него начинается настоящая травля в соцсетях. У нас появился интернет, который всё помнит, — очень полезная штука для предательства.
Я надеюсь, что ребята, которые сейчас подрастают и будут что-то делать в ближайшее время, окажутся более прагматичными. Меньше романтики, больше дела — вот что хотелось бы увидеть в тех, кто будет строить нашу страну в ближайшее десятилетие.