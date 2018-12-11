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В ФИАС оценили возможность самбо стать олимпийским видом спорта

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Борьбе самбо сложно будет попасть в программу Олимпийских игр, однако благодаря зрелищности такие возможности у этого вида спорта есть. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщил президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков.

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По словам главы федерации, признание самбо МОК имеет большое значение не только для развития самой дисциплины, но и для всего российского спорта.

«Впервые олимпийский канал транслировал чемпионат мира, это говорит о том, что наш вид спорта стал интересным и востребованным», — цитирует Шестакова ТАСС.

После временного признания ФИАС получила право на ежегодное финансирование со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Шестаков отметил, что признание открывает для ФИАС следующие новые возможности: стать членом Ассоциации признанных международных федераций, получить статус наблюдателя на встречах исполкома МОК с федерациями летних олимпийских видов спорта.

«ФИАС получает право на ежегодное финансирование со стороны МОК, это $32 тыс. в год», — цитирует Шестакова НСН.

Решение о временном признании самбо сроком до трех лет было принято в Токио 30 ноября текущего года в ходе заседания исполкома МОК.

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