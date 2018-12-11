В ФИАС оценили возможность самбо стать олимпийским видом спорта

Борьбе самбо сложно будет попасть в программу Олимпийских игр, однако благодаря зрелищности такие возможности у этого вида спорта есть. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщил президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков.

По словам главы федерации, признание самбо МОК имеет большое значение не только для развития самой дисциплины, но и для всего российского спорта.

«Впервые олимпийский канал транслировал чемпионат мира, это говорит о том, что наш вид спорта стал интересным и востребованным», — цитирует Шестакова ТАСС.

После временного признания ФИАС получила право на ежегодное финансирование со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Шестаков отметил, что признание открывает для ФИАС следующие новые возможности: стать членом Ассоциации признанных международных федераций, получить статус наблюдателя на встречах исполкома МОК с федерациями летних олимпийских видов спорта.

«ФИАС получает право на ежегодное финансирование со стороны МОК, это $32 тыс. в год», — цитирует Шестакова НСН.

Решение о временном признании самбо сроком до трех лет было принято в Токио 30 ноября текущего года в ходе заседания исполкома МОК.