Прямой эфир

Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ запускают на реке Амур

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Благовещенске открывают движение по понтонному мосту через реку Амур к городскому округу Хэйхэ (КНР). Переправу запустят 12 декабря.

Комиссия обследовала российскую часть наплавной переправы. Понтонный мост позволит обеспечить безопасную перевозку пассажиров через международную границу между двумя городами. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В теплое время года между Благовещенском и Хэйхэ курсируют теплоходы, в межсезонное время перевозку пассажиров обеспечивают суда на воздушной подушке. Работа понтонного моста продолжится до апреля.

С 1 декабря 2017 года до 11 апреля 2018 года по мосту перевезли более 198 тыс. пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавшие при паводке мосты восстановили в Хабаровском крае
Мост-плотину в Саратовской области признали объектом культурного наследия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017