Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ запускают на реке Амур

В Благовещенске открывают движение по понтонному мосту через реку Амур к городскому округу Хэйхэ (КНР). Переправу запустят 12 декабря.

Комиссия обследовала российскую часть наплавной переправы. Понтонный мост позволит обеспечить безопасную перевозку пассажиров через международную границу между двумя городами. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В теплое время года между Благовещенском и Хэйхэ курсируют теплоходы, в межсезонное время перевозку пассажиров обеспечивают суда на воздушной подушке. Работа понтонного моста продолжится до апреля.

С 1 декабря 2017 года до 11 апреля 2018 года по мосту перевезли более 198 тыс. пассажиров.