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Пострадавшие при паводке мосты восстановили в Хабаровском крае

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В Верхнебуреинском районе Хабаровского края завершилось восстановление мостов, которые были разрушены летним паводком. Последнюю переправу запустят 15 декабря.

По данным властей муниципалитета, на ремонт моста через реку Ургал было потрачено около 7,3 млн рублей, его работа уже возобновлена. Мост через реку Аякит откроют 15 декабря, на его восстановление потребовалось порядка 15 млн рублей. Кроме того, 12,5 млн рублей потратили на ремонт дороги Чегдомын–Шахтинский. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Также в Верхнебуреинском районе намерены получить поддержку правительства Хабаровского края для приведения в порядок дороги Чегдомын–Софийск. Планируется проведение экспертизы дороги, работа осложняется тем, что трасса проходит по горным участкам.

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