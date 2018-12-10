Хабаровский край защитил проект реконструкции дорог в регионе

Представители министерства промышленности и транспорта Хабаровского края успешно защитили в Росавтодоре в Москве региональную программу реконструкции дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, согласно проекту до 2024 года необходимо привести в порядок свыше 330 км дорог регионального и межмуниципального значения. В Хабаровской агломерации необходимо будет отремонтировать 400 км улиц и трасс, в Комсомольской — более 170 км.

По словам министра промышленности и транспорта края Константина Пепеляева, 60,6% дорог местного значения Хабаровского края должно соответствовать показателям норматива. Добиться этого планируют в течение шести лет. В Хабаровской агломерации этот показатель вырастет с 53 до более 85%.

По состоянию на конец 2018 года дороги регионального и межмуниципального значения соответствуют нормативу на 59%.