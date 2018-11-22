Автодорогу Хабаровск-Лидога-Ванино передадут в федеральную собственность

Региональную дорогу Хабаровск–Лидога–Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре планируют передать в федеральную собственность к маю 2019 года. Данную тему обсудили губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время рабочей встречи с директором ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» Сергеем Петраевым, которая прошла в четверг, 22 ноября.

Как сообщает сайт правительства Хабаровского края, на данный момент завершается перевод нескольких участков данной трассы из лесного фонда в земли промышленности и транспорта. Окончательная передача должна завершиться к 1 мая 2019 года. Таким образом в ведение дальневосточной дирекции Росавтодора перейдет более 680 км трассы. Соответствующее распоряжение правительства России было подписано в июне 2018 года. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Губернатор отметил, что в краевом бюджете на содержание дороги в первой половине 2019 года предусмотрены средства. В частности, они будут направлены на расчистку от снега. Также будет завершена начатая ранее реконструкция некоторых участков.

Также во время встречи руководитель дирекции представил губернатору планы по строительству и реконструкции дорог федерального значения, которые проходят по территории края.