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Движение автобусов ограничили в Хабаровском крае из-за непогоды

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На дорогах Хабаровского края ввели ограничения для движения рейсовых автобусов. Это касается маршрутов Хабаровск – село Лидога – районный пункт Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, а также участка дороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

Как уточнили ИА AmurMedia в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, меры введены из-за неблагоприятных погодных условий: на трассах гололедица и продолжающийся снегопад.

Ухудшение погоды прогнозируется сегодня, 3 декабря, на всей территории края из-за прохождения западного циклона. Возможен снег, местами сильный, ветер усилится до 16 м/с, а на побережье Охотского моря — до 20 м/с.

Ранее московских автолюбителей предупредили о снегопаде и гололедице 3 декабря. В МЧС их призвали быть внимательнее на дорогах и сохранять дистанцию.

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