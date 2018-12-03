Движение автобусов ограничили в Хабаровском крае из-за непогоды

На дорогах Хабаровского края ввели ограничения для движения рейсовых автобусов. Это касается маршрутов Хабаровск – село Лидога – районный пункт Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, а также участка дороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

Как уточнили ИА AmurMedia в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, меры введены из-за неблагоприятных погодных условий: на трассах гололедица и продолжающийся снегопад.

Ухудшение погоды прогнозируется сегодня, 3 декабря, на всей территории края из-за прохождения западного циклона. Возможен снег, местами сильный, ветер усилится до 16 м/с, а на побережье Охотского моря — до 20 м/с.

Ранее московских автолюбителей предупредили о снегопаде и гололедице 3 декабря. В МЧС их призвали быть внимательнее на дорогах и сохранять дистанцию.