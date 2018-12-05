Мост-плотину в Саратовской области признали объектом культурного наследия

В Татищевском районе Саратовской области появился новый объект культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ, подписанный начальником управления по охране объектов культурного наследия Владимиром Мухиным, опубликован на портале правовых актов.

Выявленным памятником признали мост-плотину «Шагомъ». Он был построен в 1909 году и расположен в 800 м севернее села Сокур в Вязовском муниципальном образовании. В скором времени по распоряжению главы управления по охране объектов культурного наследия должна быть утверждена учетная карта объекта. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

3 декабря стало известно о том, что расположенный в городе Глазове в Удмуртии дом XIX включат в реестр объектов культурного наследия. Дом внесли в перечень выявленных объектов после обращения общественных организаций.