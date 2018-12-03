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Дом XIX века в Глазове признают культурным наследием

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Здание XIX века в городе Глазове в Удмуртии в скором времени включат в реестр объектов культурного наследия. Дом внесли в перечень выявленных объектов после обращения общественных организаций.

Как напоминает ИА «Сусанин», в июле 2017 года здание включили в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Его должны были снести. Однако бывший тогда мэром Глазова Олег Бекмеметьев пообещал сохранить сооружение. Но через год инвестор отказался восстанавливать дом, после чего его решили снести в рамках муниципального контракта.

Тогда в борьбу за историческое здание включились общественники Глазова. Им удалось добиться того, чтобы его включили в перечень объектов культурного наследия. Теперь должна пройти историко-культурная экспертиза, в результате которой «жилой дом казенного винного склада» попадет в государственный реестр ОКН.

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