Археологический памятник повредили в Омской области

В Тевризском районе Омской области повредили археологический памятник, который входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия — древнее Городище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Городище Кип IV (Кипо-Кулары I) датируется XII–VII веками до нашей эры и VI–XIII веками нашей эры. Площадь объекта составляет более 3 тыс. кв. м.

На этой территории были обнаружены следы хозяйственной деятельности, в том числе нарушение дернового слоя из-за использования тяжелой техники и насыпи отходов деревообработки. Об этом пишет ИА «Город55».

Ущерб объекту археологического наследия оценили более чем в 2 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.