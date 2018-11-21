Прямой эфир

Археологический памятник повредили в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тевризском районе Омской области повредили археологический памятник, который входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия — древнее Городище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Городище Кип IV (Кипо-Кулары I) датируется XII–VII веками до нашей эры и VI–XIII веками нашей эры. Площадь объекта составляет более 3 тыс. кв. м.

На этой территории были обнаружены следы хозяйственной деятельности, в том числе нарушение дернового слоя из-за использования тяжелой техники и насыпи отходов деревообработки. Об этом пишет ИА «Город55».

Ущерб объекту археологического наследия оценили более чем в 2 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ртищевские курганы в Саратовской области признали археологическим наследием
Историческое здание курортной гостиницы реконструируют в Липецке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017