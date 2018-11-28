Старинную мельницу в Липецкой области переоборудуют в отель

Шамоновская мельница в Липецке станет гостиницей. Эксперты разрабатывают проект реконструкции объекта культурного наследия.

Мельница была построена в 1913 году и проработала 90 лет. Здание оформлено в стиле модерн. Несколько лет назад бывший владелец объекта культуры регионального значения разорился, землю и само здание продали застройщику. Теперь мельница находится в частной собственности. В управлении инвестиций и международных связей сообщили, что здание переоборудуют в гостиницу. Об этом сообщает GOROD48.

В состав гостиницы войдет собственная пекарня, где будут проходить мастер-классы по приготовлению блюд по рецептам старинной кухни. К реконструкции подрядчики приступят после противоаварийных и исследовательских работ, а также создания проектной документации.