Прямой эфир

Новый детский сад подключили к отоплению в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В микрорайоне Елецкий в Липецке продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников. На данный момент специалисты подключили здание к системе централизованного теплоснабжения.

Как рассказал управляющий директор Липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Курило, новые объекты в микрорайоне удалось оперативно подключить к системе теплоснабжения благодаря тому, что Липецкий филиал заранее обеспечил резерв мощности Юго-Западной котельной. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Для того, чтобы подключить здание будущего детского сада специалистам пришлось проложить новый участок теплосети длиной 150 м.

Сдать новый детский сад планируется в конце этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 100 жителей Липецка остались без отопления в мороз
Ученики школы на Сахалине занимаются при температуре +14 в классах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017