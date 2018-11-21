Новый детский сад подключили к отоплению в Липецке

В микрорайоне Елецкий в Липецке продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников. На данный момент специалисты подключили здание к системе централизованного теплоснабжения.

Как рассказал управляющий директор Липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Курило, новые объекты в микрорайоне удалось оперативно подключить к системе теплоснабжения благодаря тому, что Липецкий филиал заранее обеспечил резерв мощности Юго-Западной котельной. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Для того, чтобы подключить здание будущего детского сада специалистам пришлось проложить новый участок теплосети длиной 150 м.

Сдать новый детский сад планируется в конце этого года.