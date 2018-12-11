Премьер Британии Тереза Мэй отложила на неопределенный срок намеченное на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit. Как подчеркивает The Guardian, выступая в палате общин, Тереза Мэй призналась, что если бы правительство не остановилось и провело голосование, как планировалось, противники сделки победили бы «со значительным преимуществом». Правда, премьер-министр не добавила еще одну существенную деталь: ей самой пришлось бы подать в отставку.

Собственно, ничего удивительного в этом нет. Эта бомба должна была взорваться еще раньше. Только среди депутатов парламента от Консервативной партии (318 из 650 депутатских мест), к которой принадлежит глава правительства, более 100 человек были намерены голосовать против сделки с ЕС. Не говоря уже о лейбористах и другой оппозиции. Всего две трети палаты общин были готовы провалить предложенный Мэй документ о разводе с Евросоюзом.

Решению Мэй отложить голосование предшествовала настоящая чехарда заявлений из правительства. Накануне сама канцелярия премьер-министра и ключевые члены кабинета категорически заявляли, что голосование не может быть отложено. Но случилось то, что случилось. Это говорит о том, что в правительстве Соединенного Королевства нет никакого согласия ни по соглашению с ЕС, ни о том, что делать в условиях абсолютной обструкции в парламенте. Как заявил один из известных евроскептиков Стив Бейкер, отсрочка голосования по сделке с ЕС является «существенным поражением» премьер-министра. «Условия договора по выходу из ЕС настолько ужасны, что его просто нельзя было выносить на голосование».

Среди множества депутатских претензий к Мэй, которые сводятся к тому, что премьер слишком много позиций сдала Евросоюзу, выделяется несогласие с механизмом решения проблемы границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. В уже одобренном главами стран ЕС документе говорится, что если Брюссель и Лондон не придут к «лучшему соглашению», то Северная Ирландия станет особой территорией, входящей в состав таможенных территорий и Соединенного Королевства, и Евросоюза. Это состояние отношений между Брюсселем и Лондоном из-за ирландской границы в документе о Brexit называется «backstop». Как указывает The Guardian, есть опасность, что на самом деле «backstop» «сохранит Великобританию в бесконечном таможенном союзе с ЕС», что противоречит самой затее выхода страны из Евросоюза и против чего выступают оппоненты Мэй как среди консерваторов, так и депутаты от «тори» и других оппозиционных партий.

Пресловутое «лучшее соглашение» должно представлять из себя некое специальное таможенное законодательство для Северной Ирландии, которое в переходный период предстоит согласовать Брюсселю и Лондону. Оно могло бы дать последнему и свободу от директив ЕС, и преференциальные торговые связи с ним. То есть, официальный Лондон хочет влезть на ёлку и не уколоться.

Тереза Мэй пытается спасти и договор о Brexit, и свое лицо всеми доступными способами. The Guardian ссылается на некое заявление канцелярии премьер-министра о том, что соглашение о разводе с ЕС вообще «может и не быть юридически обязательным», отмечая, что заявление с таким «не ясным смыслом вряд ли удовлетворит скептически настроенных членов британского парламента». Говоря прямо, это выглядит абсурдом.

Кроме того, Мэй намерена в течение этой недели посетить Брюссель и уговорить Еврокомиссию «дать обязательства», что «backstop» — это временное состояние, и что на практике это положение «не будет осуществляться». Такие же обещания Мэй намерена добиться лично и от немецкого канцлера Ангелы Меркель.

С чем вернется Мэй на Британские острова после своего вояжа в Европу — большой вопрос, учитывая, что в ЕС как мантру повторяют: пересматривать уже одобренный вариант договора о выходе никто не будет. Глава Евросовета Дональд Туск после решения Мэй отложить голосование в палате общин заявил о намерении созвать 13 декабря саммит ЕС для обсуждения Brexit. Он заявил, что ЕС не будет пересматривать сделку, включая «backstop». «Однако мы готовы обсудить, как содействовать ратификации в Великобритании», — сказал Туск. Одновременно британская и вся европейская печать тиражируют заявление высокопоставленного чиновника Еврокомисии о том, что договор, который уже согласован и одобрен на саммите ЕС 25 ноября, «самый лучший и единственно возможный».

Обращает на себя внимание то, что позиция ЕС в отношении Лондона значительно ужесточилась на фоне смуты в британском парламенте и отчаянных попыток Мэй что-то поменять в договоре о Brexit, спасти сделку и заодно свое лицо. И сам Дональд Туск не считает нужным скрывать, что саммит ЕС 13 декабря обсудит готовность остающихся в ЕС стран «к сценарию отсутствия договорённости».

Иными словами, Терезе Мэй и британскому парламенту посылается ясный сигнал: Европа не будет решать проблемы Соединенного Королевства себе в ущерб, пусть Лондон выкручивается как может. Так что, и премьер, и весь британский истеблишмент еще ждет великий конфуз, который был намечен на 11 декабря, но теперь отложен.

Автор — эксперт Российского института стратегических исследований

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