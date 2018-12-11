В Кремле отказались комментировать иск Золотова к Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который глава Росгвардии Виктор Золотов подал к блогеру Алексею Навальному.

«Никак не прокомментирует. Я даже не знаю, что он (иск. — Ред.) есть. Это надо в Росгвардии узнавать», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Об иске Золотова стало известно 11 декабря. Руководитель Росгвардии просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. Он просит взыскать с блогера 1 млн рублей.

Адвокат Золотова сообщил, что в случае присуждения судом денег они будут переданы в один из детских домов.