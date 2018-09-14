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В Росгвардии прокомментировали видеообращение Золотова к Навальному

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Фото: youtube.com
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В Росгвардии прокомментировали видеообращение главы ведомства Виктора Золотова, в котором он вызвал блогера Алексея Навального на дуэль, пообещав сделать из него «отбивную». В пресс-службе отметили, что эта запись была личной инициативой генерала.

«Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится в сообщении, появившемся на сайте ведомства.

В пресс-службе Росгвардии также отметили, что видеообращение Золотова было размещено сразу после его записи, и добавили, что «в целом информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности».

Видеообращение Золотова было опубликовано 11 сентября. По словам генерала, причиной его появления стало тот факт, что блогер допустил «оскорбительные, клеветнические размышления», а это не принято просто так прощать в офицерской среде.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал осуждать главу ведомства и отметил, что иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами.

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