В Кремле оценили видеообращение главы Росгвардии к Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами.

Так он прокомментировал видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, в котором он вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав сделать из блогера «отбивную». Как объяснил генерал, блогер допустил в отношении него «оскорбительные, клеветнические размышления», что не принято просто так прощать в офицерской среде.

«Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь. В остальном — оставлю без комментариев», — сказал Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь отказался отвечать на вопрос о том, согласовывал ли Золотов свое видеообращение.

Также журналисты спросили, расценивает ли Кремль слова главы Росгвардии как угрозу физической расправы над Навальным.

«Не расцениваем. Ничего не согласовывали», — ответил чиновник.

27 августа Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста. Блогера признали виновным в повторной организации несанкционированного митинга, который состоялся в январе 2018 года.