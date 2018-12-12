«Вызов в сборную России — особая честь»

На стартующем завтра Кубке Первого канала сборная России будет представлена не только хоккеистами, взявшими олимпийское золото в Пхенчхане, но и новичками, которые постепенно закрепляются в национальной команде. Один из них — Александр Кадейкин, уже отыгравший свои первые матчи за сборную на Кубке Карьяла. В интервью «Известиям» центральный нападающий «Салавата Юлаева» рассказал о впечатлениях от вызова в главную команду страны и причинах последних неудач уфимского клуба.

— Что вы ждете от участия в Кубке Первого канала?

— От попадания в национальную команду я испытываю воодушевление — наверное, так можно выразить мои эмоции. Ожидаю победы на Кубке Первого канала — других целей у сборной России быть не может.

— Есть представление, в каких сочетаниях будете играть?

— У меня — нет, а у тренерского штаба, скорее всего, есть. Состав сборной, по сравнению с Кубком Карьяла, немного поменялся, но Иван Телегин и Евгений Кетов, с которыми я играл в одном звене в Хельсинки, сейчас вызваны в команду. Поэтому меня могут снова поставить с ними в одно звено. Но нельзя исключать, что тренеры решат попробовать иные сочетания. На этапах Евротура можно проверять разные варианты звеньев.

— Уже привыкли к вызовам в сборную?

— Их не так много, чтобы привыкнуть. Меня вызвали в сборную России на второй подряд этап Евротура, но раньше в главную команду страны попадать не доводилось. Я выступал в юниорской и молодежной сборных, но это было давно. Попасть в национальную команду — особая честь. Когда администратор «Салавата» сообщил мне о вызове на Кубок Карьяла, я даже сразу не понял, какую именно сборную он имеет ввиду: первую или олимпийскую. Только когда уточнил, что речь о национальной команде и этапе Евротура, окончательно осознал произошедшее.

— Андрей Локтионов, с которым вы еще весной выступали за ярославский «Локомотив», в клубе и сборной играет на разных позициях. Вы, если потребуют, готовы перейти из центра на край?

— Если понадобится, то готов — это наша работа. Мы ведь люди подневольные — как захотят нас использовать на льду, так мы и подстраиваемся под требования.

— Почему «Салават» плохо играет с топовыми командами в последнее время?

— На прошлой неделе мы забили рижскому «Динамо» (5:2) и «Словану» (4:2) девять шайб за две игры. Но в статусных матчах с топ-клубами результат определяют нюансы, а они нас сейчас подводят. Надо решать эти проблемы, забивать трудовые голы. Например, с пятачка: лезть на него, бороться, закрывать обзор вратарю соперника. ЦСКА преподал нам урок в недавнем матче, как забрасывать такие шайбы: они «с мясом» вырывают их у соперников.

— У вашей команды всё это получалось в начале сезона. Куда это исчезло?

— Мы уже давно не забрасывали шайбы с пятака. Уже месяц-полтора, как мы перестали забивать так называемые мусорные голы. Процесс утраты этой способности происходил незаметно. Нас сгубила эта проблема в начале ноября в игре со «Спартаком» (3:4). Тогда у нас продолжали проходить некоторые комбинации, и это помогало набирать очки. А трудовые голы исчезли, когда пошли матчи с соперниками, чьи защитники не пускают на пятак. Красивые комбинации тоже пропали — отсюда и безголевые игры с «Автомобилистом» (0:2), «Металлургом» (0:4), «Авангардом» (0:1) и ЦСКА (0:3).

— И при этом невозможно всегда надеятся, что вратарь Юха Метсола будет отражать в каждой игре по 62 броска, как это было в октябрьской встрече с «Авангардом» (3:2)...

— Игра вратаря и наши действия в обороне остаются на хорошем уровне. Но это не помогает, когда нет голов. Надо возвращаться к истокам нашей подготовки. Не ждать вдохновения, когда вернется красивая игра начала сезона, а переть рогом на ворота соперника.

— О главном тренере команды Николае Цулыгине ходят разговоры, что он излишне демократичен в общении с игроками. На ваш взгляд, тренерский штаб контролирует сейчас ситуацию в «Салавате»?

— В том-то и дело, что разговоры идут со стороны. Люди смотрят на нас извне и ищут простые ответы на сложные вопросы. Тем, кто не внутри клуба, кажется, что у всех команд одни и те же проблемы, когда они не выигрывают. И создается ощущение, что есть универсальные способы решений этих проблем. А в «Салавате» на самом деле всё просто: наши проблемы игровые, а не внутрикомандные. Тренерский штаб контролирует обстановку и подробно доносит до нас те недочеты, из-за которых мы проиграли большинство последних встреч. Цулыгин и его помощники нам всё по полкам раскладывают. Но каждый из нас должен переосмыслить все эти моменты. И мне, и другим ребятам легко сказать, что надо лезть на пятак. Но нам нужно еще выйти на лед и это сделать. А пока всё равно все видят ноль в графе заброшенных шайб. Поэтому надо все проблемы спокойно переварить и делом доказать, что мы способны их устранить, а не говорить «да-да-да», а потом наступать на те же грабли.

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