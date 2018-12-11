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Сбой произошел на двух линиях столичного метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает столичная подземка в своем Twitter.

Отмечается, что на Замоскворецкой линии поезда следовали с увеличенными интервалами на отрезке от «Орехово» до «Автозаводской», на Таганско-Краснопресненской сбой произошел на отрезке от «Котельников» до центра.

Пресс-служба столичной подземки уточняет, что движение уже восстановлено и вводится в график. Сбой на обеих ветках произошел по техническим причинам, сообщает РБК.

23 ноября сбой в движении поездов произошел на Арбатско-Покровской линии московского метро. Неполадки в работе подземки начались около 8:30 мск после того, как в перегоне между станциями «Бауманская» и «Электрозаводская» возникла неисправность.

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