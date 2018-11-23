На синей ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел утром в пятницу, 23 ноября, на Арбатско-Покровской линии московского метро. Неполадки в работе подземки начались около 8:30 мск после того, как в перегоне между станциями «Бауманская» и «Электрозаводская» возникла неисправность.

В результате происшествия интервалы движения увеличились до 3–4 минут. Как сообщает «Интерфакс», реже ходили поезда от станции «Пятницкое шоссе» в сторону центра. Также были проблемы с движением от «Партизанской» до «Киевской». Кроме того, отмечалось скопление пассажиров на станциях «Щелковская» и «Первомайская».

Как сообщили агентству в пресс-службе метрополитена, к настоящему времени движение поездов введено в график.

14 ноября на синей ветке метро по техническим причинам также были увеличены интервалы движения поездов. Устранить неполадки сотрудникам метрополитена удалось в течение 20 минут.