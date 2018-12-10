Депутат Госдумы потерял удостоверение и карту «Тройка» в метро

Депутат Госдумы Алексей Диденко потерял ценные вещи, в числе которых оказались рабочее удостоверение и карта «Тройка». Пропажу парламентарий обнаружил в метро, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что также у депутата пропали денежные средства в размере 7 тыс. рублей и две банковские карты. Депутат исключает факт кражи и просит правоохранителей оказать ему содействие в поиске удостоверения.

В мае 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин спустился в метро и попробовал, как работает бесплатный Wi-Fi в вагонах.