Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.

Глава государства подчеркнул, что считает гнев французов справедливым, однако отметил, что нападения на стражей порядка и разрушение торговых точек и зданий ничто не может оправдать.

«Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия», — приводит его слова «РИА Новости».

Предложенные меры

На фоне протестов Макрон предложил ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации. Так, французский лидер получил увеличить с 2019 года минимальный размер оплаты труда на €100 в месяц. Таким образом, он составит €1498, пишет Daily Mail.

Кроме того, он поручил предприятиям выплачивать сотрудникам годовой бонус, а также отменить повышение отчислений на социальное страхование пенсионеров, которые получают менее €2 тыс. Данные меры парламентариям представит премьер-министр страны во вторник, 11 декабря.

Между тем, как сообщил государственный секретарь Оливье Дюссо, предложенные президентом меры обойдутся казне в €8–10 млрд.

Реакция оппозиции

Лидер ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен, комментируя решения Макрона, заявила, что глава государства частично отказывается от своих налоговых ошибок, однако не подвергает сомнению верность своей управленческой модели. Она отметила, что имеет в виду глобализацию, нелояльную конкуренцию и массовую иммиграцию.

В свою очередь лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон пообещал продолжить протестные акции.

«Президент думает, что раздачи денег будет достаточно, чтобы успокоить нынешнее бурное возмущение народа», — заявил Меланшон, отметив, что за обещания главы государства будет расплачиваться народ, а не богачи.

Реакция французов

Согласно данным опроса, проведенного телеканалом телеканалом LCI, большинство жителей страны оказались удовлетворены мерами, предложенными Макроном.

Так, 78% опрошенных одобрили уменьшение налогов, еще 68% — приветствовали увеличение МРОТ. Более половины французов (54%) выступили за прекращение протестов, однако 45% поддержали их продолжение.

01_Paris_GettyImages-1067259954 Во французской столице продолжаются массовые акции протеста против повышения цен на топливо, которые начались 17 ноября. В начале 2018 года власти подняли налог на дизельное топливо и бензин, после чего цены выросли примерно на 20%, это рекорд с начала 2000-х годов. В начале следующего года планируется новое повышение налогов на горючее Фото: Getty Images/Veronique de Viguerie 02_Paris_GettyImages-1067267886 В минувшую субботу, как и за неделю до этого, протесты вылились в массовые погромы и столкновения с полицией. Манифестанты жгли автомобили, громили витрины, грабили магазины Фото: Getty Images/Etienne De Malglaive 03_Paris_GettyImages-1067244408 По словам полицейских, в ход шли молотки, садовые инструменты, камни, аэрозольные баллончики. Чтобы унять митингующих, стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы, шумовые гранаты Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Elyxandro Cegarra 04_Paris_20181201_gaf_u55_191 По данным полицейских, были подожжены шесть зданий, построено более 130 баррикад, сгорели 112 автомобилей. Протестующими в 582 местах были заблокированы дороги Фото: Global look Press/imago/Michael Trammer 05_Paris_2018-12-01T174058Z_334151742_RC125EE8FD00_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Столкновения с полицией начались еще до начала демонстрации, так как полицейские перекрыли Елисейские Поля и обыскивали проходящих людей Фото: REUTERS/Stephane Mahe 06_Paris_GettyImages-1067395810 Во время погромов на Триумфальной арке был поврежден барельеф, изображающий Марианну, символ Французской Республики и олицетворение национального девиза «Свобода, равенство, братство» Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Sathiri Kelpa 07_Paris_2018-12-01T133850Z_199880973_RC1D2BFCB130_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS К выступлениям митингующих присоединились крайне правые и левые радикалы. По оценкам властей, в субботу в Париже на улицы вышли 5,5 тыс. демонстрантов, а по всей Франции в акциях протеста приняли участие 36 тыс. человек Фото: REUTERS/Stephane Mahe 08_Paris_GettyImages-1075904316 Многие магазины, банки и кафе закрылись и заколотили окна перед демонстрацией Фото: Getty Images/Chesnot 09_Paris_2018-12-02T101945Z_1972340437_RC1BC45A2CC0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP Нынешние акции протеста уже назвали движением «желтых жилетов». Светоотражающий жилет — непременный атрибут, который должен быть в машине каждого французского автомобилиста Фото: REUTERS/Stephane Mahe 10_Paris_2018-12-02T093942Z_1406244704_RC1A42DE60C0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP В ходе беспорядков 133 человека, в том числе 23 полицейских, были ранены. Более четырех десятков манифестантов были арестованы, к вечеру воскресенья под стражей оставались 378 человек, из них 33 несовершеннолетних Фото: REUTERS/Benoit Tessier 11_Paris_2018-12-02T100623Z_547839771_RC1BDAD4BD50_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP На следующий день после погромов, в воскресенье, пока с улиц убирали обгоревшие автомобили и битое стекло, а со знаменитых зданий оттирали оставленные манифестантами граффити, вернувшийся с саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание в Елисейском дворце Фото: REUTERS/Stephane Mahe 12_Paris_RIAN_5718873 На встрече французский лидер попросил министра внутренних дел принять меры для сдерживания протестов и обеспечения безопасности, а премьер-министра — встретиться с главами основных политических партий Франции и представителями протестного движения. Ранее Макрон заявил, что не будет менять свое решение под давлением «бандитов», и пообещал, что организаторы и участники беспорядков понесут ответственность за свои деяния Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова 13_Paris_GettyImages-1067599116 Нынешние протесты в Париже назвали самыми разрушительными с 1968 года Фото: Getty Images/NurPhoto/Michel Stoupak

Протесты «желтых жилетов»

Массовые протесты во Франции начались в середине ноября. Недовольство граждан вызвали намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

По последним данным, в ходе манифестаций в общей сложности были задержаны свыше 4,5 тыс. человек.