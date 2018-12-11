Пропавшие после столкновения самолетов военные США объявлены погибшими

Корпус морской пехоты США принял решение прекратить поиски военных, пропавших после столкновения самолетов у берегов Японии. Они объявлены погибшими, передает «РИА Новости» во вторник, 11 декабря.

Генерал-лейтенант морской пехоты США Эрик Смит отметил, что были предприняты все возможные усилия для спасения военных, как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны Австралии и Японии. Он выразил надежду, что семьи погибших «найдут утешение» в этих «невероятных усилиях».

Авиакатастрофа произошла 6 декабря. Истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-130. Оба самолета были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. В момент инцидента в воздушных судах находились в общей сложности семь человек.

В район катастрофы были направлены шесть патрульных кораблей береговой охраны Японии. Также в поисково-спасательной операции задействовали японские самолеты. Позднее спасатели обнаружили двух военнослужащих. Один из них вскоре скончался.