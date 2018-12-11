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Госдеп назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой на своем сайте выразил Госдеп США.

«Сегодня, в Международный день прав человека (10 декабря — Ред.), мы с глубокой скорбью принимаем кончину в России одного из величайших правозащитников мира Людмилы Михайловны Алексеевой, которая скончалась 8 декабря в возрасте 91 года», — говорится в соболезновании.

Прощание с правозащитницей пройдет во вторник, 11 декабря.

За правозащитную деятельность Людмила Алексеева удостоена многих наград, среди которых французский орден Почетного легиона (2007), рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонский орден «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и др.

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