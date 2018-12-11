Госдепартамент понизил уровень опасности России для американцев

Госдепартамент США исключил Россию из стран, куда американцам следует «пересмотреть поездку», и включил в список государств, где необходимо «проявлять повышенную осторожность». Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщило агентство ТАСС.

«Проявляйте повышенную осторожность из-за терроризма, притеснений и произвольного исполнения местных законов. Некоторые области подвергаются повышенному риску», — говорится в рекомендации ведомства.

Под последними понимаются республики Северного Кавказа.

В общем же, по мнению американских дипломатов, гражданам США в России не грозит «непосредственная опасность».

Всего страны с угрозами для жизни подразделяются на те, где надо «проявлять осторожность», «проявлять повышенную осторожность», куда следует «пересмотреть поездку» и куда лучше «не ехать».

21 ноября ученые Рурского университета из Германии признали Россию страной с низким уровнем опасности природных катастроф. Среди азиатских стран индекс безопасности наиболее высок в Монголии и Сингапуре, а в Южной Америке лидируют Парагвай, Аргентина и Уругвай.