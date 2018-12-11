В Instagram появилась функция отправления голосовых сообщений

Instagram обзавелся функцией обмена голосовыми сообщениями. Об этом компания сообщила в Twitter в понедельник, 10 декабря.

«Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct», — отмечается в микроблоге.

Direct — сервис социальной сети по обмену сообщениями.

20 ноября сообщалось, что Instagram намерен принять ряд мер для борьбы против приложений, которые позволяют в автоматическом режиме оставлять комментарии, лайки и подписываться на другие учетные записи.