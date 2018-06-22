Соцсеть Facebook начала издавать печатный журнал

Американская социальная сеть Facebook запустила собственный журнал. Издание получило название Grow и будет выходить раз в три месяца. Основной его темой станет бизнес.

Первый номер посвящен исследованию нишевых брендов, пишет FIPP.

Отмечается, что идея создать Grow «появилась на небольшом собрании в английской деревне около полугода назад». Facebook организовала его в одном из частных клубов в сельской местности в Оксфордшире.

По словам корреспондента Пита ван Никерка, журнал распространяется в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и в некоторых «эксклюзивных» локациях Лондона. На обложке первого номера предстал Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon.

Содержание номера нового журнала доступно и в электронной версии.

Ранее в июне стало известно, что Facebook запустила тестирование платной подписки на группы.