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Соцсеть Facebook начала издавать печатный журнал

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Американская социальная сеть Facebook запустила собственный журнал. Издание получило название Grow и будет выходить раз в три месяца. Основной его темой станет бизнес.

Первый номер посвящен исследованию нишевых брендов, пишет FIPP.

Отмечается, что идея создать Grow «появилась на небольшом собрании в английской деревне около полугода назад». Facebook организовала его в одном из частных клубов в сельской местности в Оксфордшире.

По словам корреспондента Пита ван Никерка, журнал распространяется в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и в некоторых «эксклюзивных» локациях Лондона. На обложке первого номера предстал Оскар Олссон, креативный директор бренда одежды Nylon.

Содержание номера нового журнала доступно и в электронной версии.

Ранее в июне стало известно, что Facebook запустила тестирование платной подписки на группы.

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