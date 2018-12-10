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Ефремов устроил скандал в московской больнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актер Михаил Ефремов устроил скандал в одной из клиник Москвы, куда привез свою мать — народную артистку РСФСР Аллу Покровскую. 

Культурный деятель был недоволен затрудненным доступом к медучреждению: ему долго не удавалось въехать на автомобиле на территорию больницы. 

Саму актрису направили в неврологическое отделение. Причиной ее госпитализации стали сильные боли в спине, отмечает РЕН ТВ

В июне 2018 года Ефремов оказывается в центре скандала после интервью журналисту Юрию Дудю. Он предложил способ помириться с Украиной: передать ей Крымский мост и организовать бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет. В ответ на это в Госдуме призвали лишить Ефремова звания заслуженного артиста РФ

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