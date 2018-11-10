Появилось видео с броском торта в лицо Ефремову

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео поздравления актера Михаила Ефремова с 55-летним юбилеем, во время которого коллеги бросили ему тортом в лицо.

Инцидент произошел накануне, 9 ноября, во время спектакля «Чапаев и Пустота», в котором Ефремов играет главного врача психбольницы и комдива Чапаева. Во время выступления актер Павел Сборщиков вынес праздничный торт, а после окунул Ефремова в него и несколько секунд удерживал в таком положении. Зрители встретили эти действия аплодисментами, а именинник в ответ показал «козу». Актеры поздравили Ефремова с днем рождения и вернулись к спектаклю.

Артист отмечает 55-летие 10 ноября.

На этой неделе артист оказался в центре скандала. С предложением отобрать у него почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он выразил мнение, что поведение заслуженного артиста России не патриотично.

Поводом к обвинениям в адрес Ефремова послужило его выступление на украинском радио. Артист тогда заявил, что после развала СССР в России закончился «коммунистический морок», но у страны якобы остались «фантомные боли».