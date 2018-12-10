Продюсер Виктор Дробыш обратился в полицию после угроз, которые поступали ему и актрисе Настасье Самбурской.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

«Поймали очень быстро. Спасибо полиции, которая очень оперативно сработала... Спасибо им за это», — цитирует Дробыша телеканал РЕН ТВ в понедельник, 10 декабря. По его словам, скорее всего, это были телефонные вымогатели, которые хотели нажить денег.

По данным телеканала, ранее в адрес продюсера поступила угроза: неизвестный сообщил, что Дробыша «заказали» и у него могут быть серьезные проблемы. При этом злоумышленник потребовал 50 тыс. рублей.

10 декабря стало известно, что в Самаре перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемых в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя. Следователи считают, что в период с августа по декабрь 2017 года неизвестные требовали у потерпевшего $1 млн.