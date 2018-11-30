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Продюсер «Битвы экстрасенсов» ответила на слухи о продажности шоу

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Фото: Depositphotos
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Продюсер шоу «Битва экстрасенсов» Мария Шайкевич опровергла сообщения о том, что участником проекта якобы предлагают заплатить за выход в финал.

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По ее словам, передача уже много лет является не только одним из рейтинговых шоу на российском ТВ и попасть на нее мечтают тысячи экстрасенсов, но большинство не выдерживает «жесточайшего отбора». 

«Именно такие обиженные маги и выдумывают небылицы про то, что для того, чтобы попасть в «битву», якобы нужно заплатить. Купить участие в нашем шоу, в финале или победу в нем — невозможно», — приводит слова продюсера «РИА Новости»

Она посоветовала желающим попасть на «битву» не копить деньги, а заняться развитием своих способностей. 

Ранее бывший участник эзотерического шоу рассказал на условиях анонимности, что создатели проекта предлагали ему пройти в финал за 450 тыс. рублей. Также он отметил, что в процессе съемок к каждому участнику прикреплен редактор, а перед испытаниями они узнают необходимую информацию от продюсеров программы.

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