Вымогавших у бизнесмена $1 млн будут судить в Самаре

В Самаре перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемых в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя. Следователи считают, что в период с августа по декабрь 2017 года неизвестные требовали у потерпевшего $1 млн.

Они подкараулили и избили его, на одной из улиц города облили водой его жену, а потом при помощи горючей жидкости подожгли стены административных зданий автозаправочных станций и офисного помещения, принадлежащих заявителю, передает НИА «Самара». Также злоумышленники звонили бизнесмену и говорили различные угрозы.

Как сообщалось в ноябре, житель Узбекистана вымогал 7 тыс. коробок спичек и $70 тыс. у сотрудников одного из частных предприятий Ташкента. Злоумышленник пытался запугать сотрудников фирмы тем, что напишет на них заявления в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы. Мужчину задержали с вещдоками при получении $10 тыс.