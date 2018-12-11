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Официальная статистика демонстрирует, что в 2018 году в России на 20% увеличилось количество штрафов, полученных водителями. В то же время представители Госавтоинспекции заявляют, что на дорогах становится безопаснее. Но если движение безопасное и правила соблюдаются, количество нарушений расти не должно. Единственное объяснение такой динамики я вижу в увеличении количества камер фиксации, которые не оказывают прямого влияния на безопасность движения.

Уменьшение числа погибших в ДТП в первую очередь связано с повышением качества автопарка и строительством новых развязок. Появление фотофиксации на опасных участках дорог позволило в определенный момент устранить самых злостных нарушителей. Впрочем, теперь камеры монтируют и в безопасных местах. А это создает лишний стресс для водителей и повышенную аварийность — например, когда в потоке один из участников, завидев приближающийся фиксатор скорости, начинает резко тормозить. При этом большинство людей получают взыскания за формальность, а вовсе не за созданную на дороге опасность или серьезное нарушение.

Если брать зарубежный опыт, то в некоторых американских штатах камер фиксации нет вообще, и это принципиальная позиция. Зато есть скрытый контроль со стороны сотрудников полиции. И водители соблюдают скоростной режим, осознавая гипотетическую возможность наказания. 

В Европе на 20–50 км дороги встречается 1–2 радарных комплекса. Тогда как в России на участке трассы длиной в 80 км порой можно собрать до 150 камер. И создается впечатление, что при установке радарных комплексов иногда преследуется не желание организовать безопасное движение, а заработать деньги. Множество регионов в этом вопросе перешли на государственно-частное партнерство — не тратясь на покупку оборудования, власти от каждого заплаченного штрафа получают часть средств в бюджет. А иногда камеры и вовсе раздают частникам, зарабатывающим на взысканиях. В любой из этих ситуаций итог один: чем больше нарушают, тем лучше. 

Но для совершенствования системы дорожного движения необходима в первую очередь комфортная среда для всех участников. Чаще всего водители едут с той скоростью, которую считают адекватной. Они не летят по трассе со скоростью 120–130 км/ч, если им не кажется это безопасным. Так может стоит повысить разрешенную скорость, а не гнаться за «сборами»?

Ну а если мы все таки хотим снизить скорость, то нужно сужать полосы. Научно доказано, что чем шире дорога, тем быстрее по ней мчатся машины. На узкой полосе водитель не будет разгоняться — ему придется контролировать динамические габариты. 

Впрочем, позитивные нововведения у нас тоже есть — взять хотя бы новую разметку, которую называют вафельницей. Она разгружает перекрестки. Да и в целом ГОСТы и стандарты начинают пересматривать. Ну а если мы говорим о менталитете и о том, что нарушение правил у россиян якобы в крови, то это миф. Привычки формируются средой. И задача соответствующих органов – организовать эту среду, чтобы предотвратить ДТП.

Автор — руководитель экспертного центра «Пробок.нет»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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