Стали известны первые итоги парламентских выборов в Армении

Блок Никола Пашиняна лидирует на выборах в Армении. В стране обновится состав парламента. «Мой шаг» Пашиняна набрал 70,43% голосов. В национальное собрание также проходят: «Процветающая Армения» (8,27%), «Просвещенная Армения» (6,37%).

Явка на этих выборах — 48,63%, на участки пришли 1,26 млн человек. По закону блок «Мой шаг» получит большинство в парламенте — 54% мест. Главные конкуренты Пашиняна впервые в истории в палату не проходят. Республиканская партия Сержа Саргсяна набрала всего 4,7% голосов.

17 апреля этого года Саргсян был назначен главой правительства. При этом бывший президент страны обещал не выдвигаться на пост премьера. В Армении начались массовые акции протеста. Несколько дней отставки Саргсяна требовали десятки тысяч человек. После его ухода место премьер-министра занял оппозиционный лидер — Пашинян. Но рулить национальным собранием продолжала партия экс-президента. 1 ноября парламент второй раз подряд не утвердил Пашиняна премьером. Политик подал в отставку, а в Армении объявили внеочередные выборы.