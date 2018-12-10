Вторая ледовая переправа открылась в Башкирии

Автомобильная однополосная ледовая переправа открылась в селе Караидель на реке Уфе. Она может выдерживать грузы до 2 т, ширина полосы — 50 м, а длина — 300 м.

Как сообщает ИА «Башинформ», это второй ледовый переход, открывшийся в этом сезоне в Башкирии. Первый заработал на реке Белой в Бирском районе 7 декабря.

Позже откроют еще две подобные переправы в Краснокамском районе республики: одну на реке Белой в районе деревни Староянгизитово, а вторую на реке Каме в районе села Николо-Березовка.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области МЧС создало карту рисков с указанием толщины льда в местных водоемах.