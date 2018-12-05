Первая ледовая переправа запущена в Амурской области

В Зейском районе Амурской области к эксплуатации допущена ледовая переправа. По данным МЧС, она соответствует нормативным требованиям и безопасна для презда.

Ледовая переправа начала работу на трассе Золотая гора – поселок Береговой. Всего же в Амурской области планируется открыть девять ледовых переправ. В Зейском районе по льду можно будет проехать через реку Деп. В Свободненском районе переправа через реку Зея свяжет Свободный и Веденовку. В Селемджинском районе подготовят переправу через реку Селемджу, это позволит обеспечить проезд между поселками Огоджа и Коболдо. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В Шимановском районе через Зею обустроят две переправы, в Мазановском районе переправа потребуется через реку Селемджу. В Тындинском районе переправу откроют на реке Нюкжа, а в Михайловском районе переправа обеспечит международные перевозки через реку Амур из Поярково в Сюньке (КНР).