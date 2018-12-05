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Первую ледовую переправу запустили в Омской области

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Ледовая переправа начала работать в Омской области. Она соединяет поселок Тевриз с отдаленными населенными пунктами.

Переправа через реку Иртыш значительно сократила дорогу до деревни Александровка. Путь на автомобиле из Тевриза составлял более 50 км, теперь же расстояние сокращено до 200 м. Максимальная нагрузка на лед в месте переправы составляет 3 т, сообщает ИА «Город55».

Проверку переправы инспекторы ГИМС будут проводить ежедневно, также запланирована профилактическая работа с населением. В частности, местным жителям напомнили, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений. На переправе запрещено останавливаться, производить обгон, заправляться. При движении по переправе необходимо отстегнуть ремни безопасности.

Ранее сообщалось, что переправы начинают работать в Амурской области.

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