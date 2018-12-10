Гидрометцентр повысил до «желтого» уровень опасности в Москве из-за погоды

Гидрометцентр России повысил до «желтого» уровень опасности в столичном регионе из-за погодных условий 10 и 11 декабря.

Предупреждение будет действовать с 21:00 10 декабря в течение 24 часов.

Ведомство уточняет, что в Москве ожидаются облачная погода, снег или мокрый снег, гололед и налипание мокрого снега. При этом температура будет колебаться около нуля градусов.

Ранее в этот же день московских автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на дорогах до 500 м из-за туманов. По словам синоптиков, высокая вероятность возникновения очаговых туманов и ухудшения видимости связана с повышением температуры воздуха.