Плохо убирающие снег компании назвали в администрации Тулы

Сотрудники администрации Тулы проверили качество уборки придомовых территорий. За минувшую неделю с 3 по 9 декабря они обследовали 770 дворов. В 70 из них нашли нарушения.

По словам замначальника управления по административно-техническому надзору Тулы Василия Ростова, нарекания вызывает деятельность УК «Альянс», «Вертикаль» и «Орион». Это лидеры по нарушениям в уборке снега. Лучшими по этому показателю признали «РЭМС», «Единую Тулу», «Согласие» и «Фаворит».

«Тульские известия» уточняют, что за прошлую неделю с городских улиц убрали более 16 тыс. кубометров снега. В первую очередь коммунальные службы обращали внимание на состояние парковочных карманов вдоль магистральных улиц и пешеходных тротуаров на мостах и путепроводах разворотных колец.

На сервис «Реши проблему» (система «Снег») за этот период поступило 135 обращений. Около половины из них — по очистке от снега и наледи придомовых территорий, а остальные — по очистке от снега проезжей части и тротуаров.

Ранее губернатор московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов постоянно контролировать своевременную уборку дорог, дворов и тротуаров от снега.