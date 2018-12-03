Главам районов Подмосковья поручили следить за быстрой уборкой дорог

Главы подмосковных территорий и дорожных служб должны постоянно следить за своевременной уборкой улиц, дворов и дорог от снега и наледи. Подобное поручение им дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства.

По его словам, которые приводит «Подмосковье сегодня», зимой большая нагрузка ложится на муниципальные и дорожные службы. И каждый человек, сказал губернатор, хочет, чтобы его двор выглядел достойно, чтобы было безопасно.

Обратил Воробьев внимание и на подготовку к новогодним праздникам. В этой связи он поручил комплексно подойти к решению этого вопроса глав муниципалитетов и областное министерство благоустройства.

Ранее стало известно о том, что на территории Подмосковья построят более 10 комплексов по переработке мусора. А с 1 января 2019 года регион полностью перейдет на раздельный сбор мусора.