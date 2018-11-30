Водителей предлагают штрафовать в Томске за помехи при уборке снега

Мэр Томска Иван Кляйн предложил рассмотреть вопрос о штрафах для водителей, чьи машины препятствуют уборке снега во дворах и на улицах. Глава города поручил своим заместителям найти законный способ наказывать автомобилистов.

По последним данным, в Томске за ноябрь выпало 102,5 мм осадков, что почти в два раза больше месячной нормы. Коммунальщики ведут уборку снега, при этом они жалуются, что работе мешают припаркованные автомобили. О ситуации представители управляющих компаний и товариществ собственников жилья сообщили в мэрии на круглом столе, посвященном координации городских служб в условиях аномального снегопада. Об этом сообщает РИА «Томск».

Мэр Иван Кляйн дал поручение своим заместителям найти механизм штрафования водителей, которые оставляют машины во дворах или у края проезжей части, препятствуя работе уборочной техники. Также глава города обратился к томичам и попросил убрать машины в гаражи или на парковки.