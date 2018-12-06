Сайт «Губернатор Подмосковья» заработал с декабря

Новый сайт «Губернатор Подмосковья» появился в Сети 6 декабря. Проект запустили по решению властей региона. Сайт доступен по адресу: «Воробьев.рф».

СМИ и жители региона теперь из первых рук смогут узнавать актуальные новости Московской области, сообщает телеканал «360».

Сайт состоит из четырех разделов: «Актуальное», «Биография», «Медиа» и «Программа». Последний раздел будет показывать отдельно основные достижения и планы для каждого муниципалитета региона. Таким образом, жители Подмосковья получили возможность ознакомиться с шагами, предпринимаемыми властью для развития района или города.

Ранее, 3 декабря, Воробьев дал поручение главам подмосковных территорий и дорожных служб постоянно следить за своевременной уборкой улиц, дворов и дорог от снега и наледи.