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Сайт «Губернатор Подмосковья» заработал с декабря

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Фото: воробьев.рф
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Новый сайт «Губернатор Подмосковья» появился в Сети 6 декабря. Проект запустили по решению властей региона. Сайт доступен по адресу: «Воробьев.рф».

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СМИ и жители региона теперь из первых рук смогут узнавать актуальные новости Московской области, сообщает телеканал «360».

Сайт состоит из четырех разделов: «Актуальное», «Биография», «Медиа» и «Программа». Последний раздел будет показывать отдельно основные достижения и планы для каждого муниципалитета региона. Таким образом, жители Подмосковья получили возможность ознакомиться с шагами, предпринимаемыми властью для развития района или города.

Ранее, 3 декабря, Воробьев дал поручение главам подмосковных территорий и дорожных служб постоянно следить за своевременной уборкой улиц, дворов и дорог от снега и наледи.

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