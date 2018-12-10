Подросток пытался уехать на украденном велосипеде из Карелии в Петербург

Под Санкт-Петербургом обнаружили подростка, который ночью шел по проезжей части в сторону города. Позже выяснилось, что он является жителем Карелии. Его уже отправили домой.

Как сообщает ИА «Карелinform», сотрудникам полиции Прионежского района удалось установить, что мальчик причастен к краже велосипеда. Некоторое время назад в правоохранительные органы обратился житель одного из сел района и рассказал, что у него из подъезда украли велосипед.

Выяснилось, что это сделал задержанный подросток. Он проехал примерно 20 км из Карелии в Петербург, после чего велосипед сломался. Тогда подросток бросил его на проезжей части и продолжил свой путь пешком.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что уроженец Приднестровья, задержанный столичной полицией за кражу велосипеда, признался в совершении семи убийств.