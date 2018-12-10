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Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила мнение, что протесты «желтых жилетов», которые проходят сейчас во Франции, могут отразится на экономике страны.

Также она отметила, что происходящее на данный момент в Париже очень печально. Лагард выразила надежду на то, что мнение людей будет услышано, а диалог сможет восстановиться, пишет RT со ссылкой на CBS.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

8 декабря очередная общенациональная акция «желтых жилетов» обернулась столкновениями с полицией, в том числе в Париже. В ходе протестов пострадали по меньшей мере 55 человек. Число задержанных демонстрантов превысило 1720 активистов. Всего же, по данным МВД республики, на митинги вышло не менее 125 тыс. человек по всей стране.

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