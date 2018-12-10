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Китай запустит возвращаемый спутник в 2019 году

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Фото: Global Look Press/Jiang Hongjing
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Китайская академия космических технологий (CAST) в следующем году подготовит к запуску возвращаемый спутник нового поколения.

«Этот спутник может находиться на орбите в течение 20 суток. Предполагается, что первый его запуск будет осуществлен в апреле следующего года», — рассказал агентству «Синьхуа» главный конструктор проекта Чжао Хуэйгуан.

Как отмечает ТАСС, спутник весом 3,5 т способен нести на себе полезный груз весом до 600 кг. 90% его комплектующих могут быть заменены после его возвращения на легко восстанавливаемые аналоги. Это позволяет в ближайшее десятилетие использовать спутник при 15 запусках.

7 декабря Китай запустил космический аппарат «Чанъэ-4» для исследования обратной стороны Луны. Проект осуществляется при участии Национального космического управления КНР.

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