Китай запустил аппарат «Чанъэ-4» для исследования обратной стороны Луны

Китай запустил космический аппарат «Чанъэ-4» для исследования обратной стороны Луны, сообщает информационный портал Sina.

Старт ракеты-носителя был произведен с космодрома Сичан примерно в 02:00 по местному времени субботы, 7 декабря (21:00 мск). Проект осуществляется при участии Национального космического управления КНР.

В середине июня сообщалось, что китайский спутник-ретранслятор «Цюэцяо» успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. Он предназначен для передачи сигналов от «Чанъэ-4» на Землю, так как осуществить оттуда прямую связь невозможно.