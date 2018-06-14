Китайский спутник успешно вышел к обратной стороне Луны

Китайский спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост») успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. При этом он стал первым в мире спутником, работающим на этой гала-орбите, сообщает Национальное космическое управление Китая.

Команда была отдана из Пекинского центра управления полетами в 11:00 по местному времени (6:00 мск), шесть минут спустя спутник вышел в заданную точку.

На вторую половину 2018 года запланирован пуск исследовательского аппарата «Чанъэ-4», который первым в мире совершит мягкую посадку на обратной стороне Луны. Планируется, что «Цюэцяо» будет передавать сигналы от него на Землю, так как осуществить оттуда прямую связь невозможно.

9 мая стало известно о запуске Китаем спутника дистанционного зондирования, снабженного аппаратурой гиперспектральной визуализации. Аппарат станет частью проекта наблюдения за поверхностью Земли.