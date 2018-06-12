Япония провела успешный запуск нового спутника-шпиона

Японская ракета H-2A успешно вывела на орбиту новый разведывательный спутник Optical 6. Она была запущена во вторник, 12 июня, с космодрома Танэгасима.

Как сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA, аппарат, собранный Mitsubishi Heavy Industries, оснащен мощным радаром и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Стоимость его разработки составила порядка $218 млн, а сам запуск обошелся в два раза меньше.

Это уже второй подобный спутник, запущенный JAXA с начала года. Optical 6 представляет собой третье поколение японских разведывательных аппаратов. Управлять им, как и получать данные, будет министерство обороны Японии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что японская ракета-носитель SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире. Ее длина составляет 9,5 м, диаметр — 52 см, а вес чуть более 2,6 т.