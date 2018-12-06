Хакеров из Китая заподозрили в кибератаке на сеть Marriott

К утечке личных данных 500 млн клиентов американской гостиничной сети Marriott могут быть причастны китайские хакеры, сообщает Reuters.

По данным агентства, во время атаки были использованы инструменты взлома, к которым не один раз прибегали хакеры из Китая. Согласно версии следователей, взлом организовали сразу несколько хакерских групп.

База данных компании Starwood Hotels & Resorts подверглась кибератаке 30 ноября, в результате чего в руки хакеров могла попасть личная информация 500 млн клиентов Marriott International.

Доступ к Starwood Hotels & Resorts для неавторизованных лиц был открыт с 2014 года. В результате внутреннего расследования выяснилось, что в этот период посторонние лица копировали и шифровали данные постояльцев сети отелей. Злоумышленники могли получить доступ к именам, паспортным данным, дате рождения, полу, адресам электронной почты. В некоторых случаях хакеры могли узнать номера банковских карт и сроки истечения их действия.