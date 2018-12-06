Прямой эфир

Хакеров из Китая заподозрили в кибератаке на сеть Marriott

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К утечке личных данных 500 млн клиентов американской гостиничной сети Marriott могут быть причастны китайские хакеры, сообщает Reuters.

По данным агентства, во время атаки были использованы инструменты взлома, к которым не один раз прибегали хакеры из Китая. Согласно версии следователей, взлом организовали сразу несколько хакерских групп.

База данных компании Starwood Hotels & Resorts подверглась кибератаке 30 ноября, в результате чего в руки хакеров могла попасть личная информация 500 млн клиентов Marriott International. 

Доступ к Starwood Hotels & Resorts для неавторизованных лиц был открыт с 2014 года. В результате внутреннего расследования выяснилось, что в этот период посторонние лица копировали и шифровали данные постояльцев сети отелей. Злоумышленники могли получить доступ к именам, паспортным данным, дате рождения, полу, адресам электронной почты. В некоторых случаях хакеры могли узнать номера банковских карт и сроки истечения их действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакеры в США взломали почту членов Национального комитета республиканцев
В Сбербанке рассказали о беспрецедентной атаке хакеров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017