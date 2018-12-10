Стали известны подробности жесткой посадки лайнера в аэропорту Борисполь

Самолет белорусского авиаперевозчика «Белавиа» совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту Борисполь. Инцидент произошел в воскресенье, 9 декабря.

«При выруливании самолет «Белавиа» сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее», — приводит ТАСС слова директора аэропорта Павла Рябикина.

Он уточнил, что после инцидента самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Установлением причин произошедшего займется белорусская сторона.

О ЧП в аэропорту Киева ранее рассказали пассажиры, которых перенаправили в другой аэропорт. Команда объявила им, что в связи со случившимся их рейс не может сесть в Борисполе и отправляется в Жуляны. Известно также, что некоторые рейсы были перенаправлены в Харьков и Одессу.