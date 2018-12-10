Прямой эфир

Стали известны подробности жесткой посадки лайнера в аэропорту Борисполь

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет белорусского авиаперевозчика «Белавиа» совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту Борисполь. Инцидент произошел в воскресенье, 9 декабря.

«При выруливании самолет «Белавиа» сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее», — приводит ТАСС слова директора аэропорта Павла Рябикина.

Он уточнил, что после инцидента самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Установлением причин произошедшего займется белорусская сторона.

О ЧП в аэропорту Киева ранее рассказали пассажиры, которых перенаправили в другой аэропорт. Команда объявила им, что в связи со случившимся их рейс не может сесть в Борисполе и отправляется в Жуляны. Известно также, что некоторые рейсы были перенаправлены в Харьков и Одессу. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летевший из Сочи самолет совершил вынужденную посадку
Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017